متحدثاً عن «عدوان محتمل».. الجيش الإثيوبي يعلن تعزيز وحداته.. وإجراء حراسة دقيقة لـ سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية، الجنرال يلمما مرداسا، اليوم الأحد، أن القوات الإثيوبية تعزز وحداتها أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً على أنها تقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة.

وتأتي تصريحات مرداسا خلال منح عدد من الشارات والرتب العسكرية للمنتسبين إلى سلاح الجو الإثيوبي.

وقال مرداسا، إن محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخلياً وخارجياً "لن تنجح"، لافتاً إلى أن الجيش يمثل رمز سيادة البلاد، وسيتطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي "عدوان محتمل"، بحسب قوله.

في الوقت ذاته، قال جيديون أسفاو، رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة، إن نجاح عملية الملء الثاني "سيمكن السد من ضمان الحماية لكونه سيخزن نحو 18.4 مليار متر مكعب خلفه السد، مما يجعله محمياً ذاتياً"، وفقاً لقوله.

وأضاف جيديون، خلال منتدى تشاوري نظمته جامعة دبرا برهان شارك فيه عدد من الخبراء، أن أعمال البناء تشارف نهايتها حيث بلغت الأعمال الكلية نحو 80 في المئة.

وأشار إلى أن إثيوبيا وصلت ببناء سد النهضة إلى مرحلة لا رجعة، وأن بلاده نتطلع إلى اكتمال السد الذي أصبح حلم كل إثيوبي.

وفي وقت سابق، تحدث وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، حول عدم تمكن بلاده من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة لارتفاع 595 متراً.

وقال الوزير الإثيوبي في تصريحاته الأخيرة، خلال مؤتمر بحثي بإحدى الجامعات الإثيوبية، إنه "سيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 متراً بدلاً من 595 متراً"، موضحاً أن بلاده تسابق الزمن من أجل إنهاء بعض الأعمال الهندسية بالبوابات الـ13 للسد، قبل الملء الثاني في 22 يوليو.

وتؤكد إثيوبيا مراراً وتكراراً أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة، والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.