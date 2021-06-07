السلطات الإسرائيلية تطلق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد بعد اعتقالها صباح اليوم، الأحد، في منزلها بحي الشيخ جراح في القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت فيه عن اعتقال منى الكرد بتهمة "المشاركة بأعمال شغب وعنف"، بحسب بيان صادر عنها.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن محمد الكرد شقيق مي الكرد، ما زال يخضع لتحقيق.

وتداول نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو أظهر لحظة القبض على الناشطة الفلسطينية في منزلها.

وقال محمود شقيق منى الكرد الأصغر إن عدداً من عناصر الشرطة والمخابرات طرقوا باب المنزل بـ"عنف" حتى فتح لهم.

وأضاف محمود أنه عندما اعتقلت الشرطة شقيقته كانت تبحث أيضاً عن شقيقه الأكبر محمد، لكنها لم تجده في المنزل.

وكان هاشتاج #الحرية_لمنى_الكرد قد تصدر معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اعتقال الناشطة الفلسطينية من منزل عائلتها في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردًا على اعتقال الناشطة الصحفية منى الكرد، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والدول العربية هاشتاج عبر موقع تويتر، في رسالة تضامن قوية للصحفية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وتعد الناشطة الفلسطينية منى الكرد من أبرز الرافضين لقرار إخلاء حي الشيخ جراح في القدس، والذي أشعل نزاعاً مسلحاً بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية استمر لمدة 11 يوماً.

يشار إلى أن منى الكرد برزت في حديثها وتعريفها بقضية حي الشيخ جراح سواء عبر "فيس بوك" أو وسائل الإعلام ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.