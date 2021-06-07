بيان شديد اللهجة من مصر بعد الهجوم الصاروخي لميليشيا الحوثي على مدينة مأرب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 6 يونيو الجاري، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الغادر لميليشيا الحوثي والذي استهدف مساء أمس مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأعربت مصر في بيان، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوي الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

كما أعربت مصر عن دعمها للحكومة اليمنية، مُجدَّدة المُطالبة بتوقف تلك الهجمات النكراء، مع العمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، حقنًا للدماء اليمنية البريئة، وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن.