الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال 3 مواطنين عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إسرائيلية أنه "تم اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، حققت الشرطة مع المشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، وقامت بإطلاق سراحهم ووضعهم رهن الحبس المنزلي، وتم إرسال المعلومات أيضا إلى جهاز الأمن العام "الشاباك".

من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "المشتبهين الثلاثة تسلقوا السياج ودخلوا قاعدة "كيريا" العسكرية"، مشيرا إلى أن "جنود جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية اعتقلوا المشتبه بهم في غضون دقائق".

وأضاف البيان: "من تحقيق أولي، يبدو أن دوافع المشتبه بهم جنائية"، مع استبعاد الدافع القومي.

في حين أنه وفقا لصحيفة "هآرتس"، أفاد الـ3، وهم من سكان الجليل، بأنهم "كانوا يحاولون الاحتماء بعد تعرضهم لاعتداء من قبل يهود".