شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا محرقة الحوثي في مأرب إلى 21 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الليلة الماضية في مدينة مأرب اليمنية إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية لمحطة الوقود، في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام ) والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، بالإضافة إلى عدد من الجرحى من المدنيين.