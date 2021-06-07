شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل لقب جدتها .. هاري وميجان يستقبلان مولودهما الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت دوقة ساسكس، ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مولودها الثاني، وهي طفلة سيطلق عليها اسم ليليبت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور، يوم الجمعة في كاليفورنيا، وفقا لبيان صدر عن متحدث باسم هاري وميجان.

وذكر البيان أمس الأحد أن "ليلي" ستسمى على اسم جدتها الملكة إليزابيث الثانية، التي تلقبها الأسرة بـ "ليليبت"، بينما اسمها الأوسط هو اسم والدة هاري ديانا، أميرة ويلز الراحلة.

وقال هاري وميجان: "إنها (الطفلة) أكثر مما كنا نتصور، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم".

وأوضح البيان أن كلا من الأم والطفلة بصحة جيدة بعد الولادة في مستشفى سانتا باربرا كوتيج في كاليفورنيا.

وكان هاري وميجان قد كشفا في مقابلة مع المذيعة التلفزيونية أوبرا وينفري في مارس أنهما ينتظران إنجاب طفلة.

وهذه هي المولود الثاني للزوجين، اللذان يعيشان في كاليفورنيا، حيث أنجبت ميجان الطفل الأول ويسمى آرتشي هاريسون مونتباتن وندسور، ويبلغ من العمر عامين.