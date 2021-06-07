شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ولعبة التوازن بين طالبان وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «هندوستان تايمز» إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان المقرر في سبتمبر المقبل بعد عقدين من الحرب يثير تساؤلات حول نوع القدرة العسكرية التي ترغب واشنطن في الاحتفاظ بها في المستقبل.

وبحسب مقال لـ «كبير تانيجا»، مع هذا الانسحاب يتعين على باكستان، موطن جميع مجالس شورى طالبان تقريبا، أن توازن علاقاتها ولعبها الإستراتيجي بين طالبان والولايات المتحدة.

وأضاف يقول: في حين أن روالبندي تظل المحرك الرئيس لكل من قوة طالبان والمفاوضات بين الولايات المتحدة والحركة، فإن التحدي المتمثل في منح مساحة للجيش الأمريكي بعد عام 2021 لن يكون تحديا سهلا لباكستان.

وأردف يقول: في مقابلة حديثة، ألمح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى أن باكستان يمكن أن تدرس الطلبات الأمريكية للقواعد مقابل حزم اقتصادية كبيرة والتزامات بالاستثمار.

وتابع: مع تزايد التحدي المتمثل في الوصول إلى أفغانستان غير الساحلية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، من الواضح أن باكستان تأمل في استخدام موقعها مرة أخرى لتعزيز اعتماد الولايات المتحدة عليها. ومضى يقول: مع وجود إيران من جانب، ودول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وطاجيكستان تحت ضغط شديد من روسيا لعدم السماح بوجود عسكري أمريكي، تبدو الخيارات اليوم محدودة، وقد تستفيد باكستان جيدًا مرة أخرى.

واستطرد بقوله: مع ذلك، فإن حركة طالبان، وهي تختم سلطتها في المشهد السياسي الأفغاني الممزق بشكل متزايد وتستمر في استخدام العنف كأداة ضغط قوية وفعالة موازية لـ «دبلوماسيتها»، اتخذت موقفا قويا ضد الوجود الأمريكي ليس فقط في أفغانستان، ولكن في أي مكان في المنطقة المحيطة بها. وألمحت طالبان، في بيان نُشر على الإنترنت، إلى عمل عسكري ضد مثل هذه القواعد، والدول المضيفة لهذه القواعد، والتي قد تستخدم لشن عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد.

وأشار إلى أن هذا يثير تساؤلات حول قدرة طالبان على تنفيذ مثل هذه الهجمات، وموقفها التقليدي المتمثل في عدم اهتمامها بما يحدث خارج الحدود الأفغانية، وأخيرا علاقاتها مع القاعدة، التي لديها القدرة والخبرة في مثل هذه الهجمات.

وتابع: من المثير للاهتمام أن اللغة المستخدمة في البيان تشير إلى أنه حتى باكستان وجيشها يمكن أن يكونا لعبة عادلة من منظور طالبان، إذا قرروا بالفعل استضافة الجيش الأمريكي لعمليات في أفغانستان.

وأضاف: يمكن القول إن هذا يسلط الضوء على مستوى الثقة والاستقلالية التي حققتها طالبان على مدى السنوات القليلة الماضية كجزء من المفاوضات والدبلوماسية على مدى العشرين عامًا الماضية من المواجهة الحركية للقوات الغربية.

وأردف: في الوقت الحالي، لا يزال الوضع متقلبا. في حين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان مدفوعة بدرجة أكبر بمعادلة عسكرية عسكرية، فإن إدارة بايدن كانت باردة نسبيا تجاه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وقد يعقد هذا محاولات الولايات المتحدة لترك المسرح الأفغاني بخيارات قائمة لاستخدام القوة في المستقبل، إذا لزم الأمر، في ذلك المسرح.

ومضى يقول: لكن إيماءة باكستان النهائية بالسماح للقواعد العسكرية الأمريكية، على الرغم من تهديد طالبان، ستثير مخاوف في جنوب آسيا، وتحديداً نيودلهي، التي لعبت دورا محوريا في بناء البنية التحتية الأمنية الرباعية في آسيا إلى جانب الولايات المتحدة.

ونقل عن المحللة عائشة صديقة، قولها: حصول باكستان على مكان للوقوف في غرفة رباعية، بدلا من مقعد على الطاولة، سيكون نتيجة مرغوبة من وجهة نظرها. إن استدعاء تهديد طالبان والسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها قد يحقق ذلك.