شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل ناشطة وشقيقها بحي الشيخ جراح في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد، ناشطين فلسطينيين بارزين أصبحا رمزًا لحملة تهدف لوقف إجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ويقول أنصار التوأم منى ومحمد الكرد، إن احتجازهما جزء من مسعى إسرائيلي أوسع لوقف محاولات التصدي لعمليات الإخلاء في الشيخ جراح، حيث يسعى مستوطنون يهود إلى الانتقال إلى منزل عائلة الكرد ومنازل آخرين بموجب حكم محكمة إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن نبيل الكرد والد منى، قوله إن «قوات الاحتلال اقتحمت منزله بطريقة استفزازية، قبل اعتقال ابنته منى، وتسليم أخيها التوأم محمد بلاغًا لمراجعة مخابراتها، كونه لم يكن موجودًا». وأضاف أن «تلك القوات اقتادت ابنته إلى مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين وسط القدس».