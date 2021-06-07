شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تؤكد للعراق التزامها بمحاربة داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد وزير خارجية الدنمارك جبي كوفود، أمس الأحد، التزام بلاده بمساعدة العراق في محاربة داعش.

وقال وزير الخارجية الدنماركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد: «نعمل على تطوير مجالات التعاون وبناء مستقبل أفضل وبناء الاستقرار وهناك احترام متبادل بين البلدين ونحترم سيادة واستقرار العراق ووحدة أراضيه».

وأضاف: «نواصل مشاركتنا في مهمة حلف الناتو وملتزمون بمساعدة العراق في محاربة داعش وأن الدنمارك ستسهم بدعم الاستقرار والإعمار في العراق إضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية».

وصرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بأن العراق يولي اهتماما كبيرا بالعلاقة مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي بشكل عام، والسعي لتطويرها ضمن إطار سياسة العراق الخارجية والنهج الإيجابي والبناء الذي اعتمدته الحكومة.

وأكد الكاظمي، خلال لقائه وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود، أن العراق يتطلع إلى الدور الدنماركي والأوروبي بشكل عام في إسناد العملية الانتخابية المقبلة بالمراقبين وفق الاحتياجات العراقية، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأثنى الكاظمي على قرار الحكومة الدنماركية بإعادة فتح سفارتها في بغداد الذي يؤكد جدية العلاقة بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الدنمارك تلعب دورا مهما في حلف الناتو، معربا عن شكره لمهامها في إطار التحالف الدولي ضد داعش وتدريبها للقوات العراقية وإعادة فتح سفارتها في العراق.

وقال: «لدينا أكثر من 33 ألف عراقي في الدنمارك وأكثرهم أصبحوا مواطنين هناك».

ووصل وزير خارجية الدنمارك، أمس، إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وفي السياق اعتقل جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية خلية نائمة لتنظيم داعش تضم أربعة إرهابيين في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أمس الأحد، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كخلية نائمة ينشط عملها في محافظة كركوك تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش.

وذكرت أن المعتقلين اشتركوا بعملية ما يسمى الضباب الإرهابية ضد القوات الأمنية ونصب سيطرات وهمية في منطقتي داقوق والرشاد في محافظة كركوك.

ولفتت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.