شكرا لقرائتكم خبر عن حزب ميركل يتفوق على «البديل» بانتخابات سكسونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتحقيق نصر ساحق في انتخابات ولاية «ساكسونيا أنهالت» بشرق البلاد، في دفعة قوية لأرمين لاشيت الذي يأمل أن يخلفها في الانتخابات العامة في سبتمبر.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته إذاعة (إم.دي.آر) العامة، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حصل على 36 %، بزيادة أكثر من ست نقاط عن خمس سنوات مضت، ومتقدما بفارق كبير عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حصل على 22.5 %.

وأثناء إدلائه بصوته، قدم راينر هازلوف رئيس وزراء «ساكسونيا أنهالت»، نفسه على أنه مرشح الوسط الذي يمكن أن يلتف حوله المعارضون للتطرف.

وجاءت النتائج مخيبة للآمال بالنسبة لمعظم الأحزاب الأخرى إذ حصل حزب الخضر، الذي ينافس المحافظين على المستوى الوطني، برقم في خانة الآحاد في انتخابات الولاية.