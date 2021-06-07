شكرا لقرائتكم خبر عن حملة في كندا لتصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نشطاء حقوق الإنسان في كندا عن إطلاق حملة لتسمية الحرس الثوري الإيراني من قبل الحكومة والبرلمان الكندي على أنه «كيان إرهابي»، بحسب ما أورد موقع إيران انترناشيونال.

وأوضح مركز «مهر» لحقوق الإنسان أنه أطلق حملة لإقناع البرلمان الكندي والحكومة بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية من خلال وضع لوحات إعلانية عليها صور بويا بختياري وشكيبا فقهاتي وراستين مقدم في شارع يونغ في تورنتو.

إحدى هذه اللوحات الإعلانية هي صورة لبويا بختياري، قام بوضعها مركز «مهر» في شارع يونغ، أحد أكثر الشوارع الرئيسية ازدحاما في تورنتو، إحياء لذكرى بختياري و1500 متظاهر قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019.

وهناك لوحة إعلانات أخرى تحمل صورة لشكيبا فقهاتي وابنها راستين مقدم، ونصب تذكاري لجميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا على متن رحلة بي إس 752 الذين قتلوا بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء 8 يناير 2020.

وكتب مركز «مهر» لحقوق الإنسان في تغريدة مصحوبة بمقاطع فيديو للوحات الإعلانات: «بمساعدتكم استطاع مركز «مهر» لحقوق الإنسان وضع لوحتين إعلانيتين في منطقة مزدحمة في تورنتو، إحداهما تخليدا لذكرى شهداء نوفمبر والأخرى لضحايا جريمة الحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي متعمد على الرحلة PS 752».

وأضاف مركز حقوق الإنسان أنه في نفس الوقت الذي قام فيه بوضع اللوحات الإعلانية، أطلق حملة لوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الكندية.

وطلب مركز مهر من الكنديين إرسال خطاب إلى أعضاء البرلمان الكندي يطلب منهم إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما دعا المركز كندا إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي على منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

من جهة أخرى تعرض مصنع زرند إيرانيان للصلب في مدينة زرند بمحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، لانفجار شديد وحريق واسع النطاق. وقال مسؤولون إنه تم احتواء الحريق في المصنع، بعد عدة ساعات دون وقوع إصابات.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن حريق مصنع زرند إيرانيان رافقه انفجار قوي تقريبا.