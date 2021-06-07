شكرا لقرائتكم خبر عن صالح يطالب بسحب القوات التركية من شمالي العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

طالبت الرئاسة العراقية، أمس الأحد، بسحب القوات التركية الموجودة في مناطق من إقليم كردستان والموصل، مؤكدة أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران، فيما أكد الرئيس برهم صالح أن العراق يدعم العمل مع أصدقائه في المجتمع الدولي؛ لترسيخ استقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب، في وقت أجرى وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود محادثات في بغداد مع المسؤولين العراقيين تمحورت حول محاربة الإرهاب.

وقال بيان للرئاسة العراقية: «تُتابع رئاسة الجمهورية التطورات المقلقة في إقليم كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوة من البيشمركة في محافظة دهوك، صباح السبت، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والمصابين». وأكّد البيان «ضرورة توقف مثل هذه الأحداث المؤسفة»، مبيناً أن «التواجد العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني، ويجب العمل على وضع حد لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه؛ حيث إن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران».

وشدّدَ، على ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، والتي تُعد انتهاكاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية. كما اعتبر أن الهجوم الأخير على مناطق مخيم مخمور تصعيداً خطراً؛ يُعرّض حياة المواطنين للخطر بمن فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

من جهة أخرى، أكد صالح، ضرورة تعزيز التعاضد الدولي في مواجهة تحديات العنف والإرهاب، والتعاون الصحي، وكذلك مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة. وقال خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي، إن «العراق يتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي؛ لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وتخفيف حدة التوترات ونزع فتيل الأزمات من أجل ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي». وشدد على أن «استقرار العراق وضمان أمنه وسيادته وعلاقاته الدبلوماسية المنفتحة على الجميع متطلب مهم لأمن واستقرار كل المنطقة».

ومن جانبه، بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وزير الخارجية الدنماركي، ملفات عدة؛ بينها الاستثمار والحرب على «داعش».

وقال بيان حكومي: إنه جرى خلال اللقاء التباحث بشأن تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى التباحث «في تطوير التعاون المشترك بين بغداد وكوبنهاجن في مجالات اقتصادية متعددة، وفي مجال الحرب على «داعش» والتدريب والبناء الأمني المؤسساتي، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار بالمجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وفي مجال الطاقة، والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، فضلاً عن التعاون الصحي في مواجهة جائحة كورونا».