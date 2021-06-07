شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تطالب بمراجعة كتب المكتبات العامة للتأكد من خلوها من التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين (رئيس اللجنة)، لمناقشة طلب إحاطة من النائب محمود عادل شعلان بشأن تطوير وتحديث قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب محمود عادل شعلان موضوع طلب الإحاطة الخاص بشأن تطوير وتحديث قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مؤكداً أنه قصر الثقافة الوحيد الذى يخدم مدينة كفر الدوار ومركز كفر الدوار وتعداده السكاني كبير يفوق 2 مليون نسمة، مما يصعب على القصر بهذه الحالة وبهذه الإمكانيات القيام بالدور المنوط به وتلبيه احتياجات المواطنين.

وطالب بضرورة تطوير وتحديث قصر ثقافة كفر الدوار بشكل عاجل حتى يتمكن من أداء دوره، كما أكد أنه صدر قرار بالإزالة لهذا القصر لأنه لا يصلح للترميم .

وعقب هشام عطوه نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة قامت بافتتاح العديد من المشروعات الضخمة والكثير من التطوير في العديد من قصور الثقافة مثل قصر دمنهور، ووادي النطرون وغيرها وهذا نظرا لتعزيز الدولة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمبالغ الدولة، أما فيما يخص قصر ثقافة كفر الدوار فسوف يتم البدء بالشروع فورا في بدء تنفيذ مشروع إحلال وتجديد قصر ثقافة كفر الدوار فور اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 من وزارة التخطيط وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة.

كما عقب عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، مؤكداً أن ميزانية القصر كبيرة جدا تفوق مائة مليون جنيه، ولذلك تم تأجيله هو وقصر ثقافة دمياط، وتم عرض هذا الأمر على لجنة الخطة وسوف يتم بالفعل إسناده في بداية العام المالي الجديد 2021 /2022، كما ذكر أن رأى الاستشار الهندسى يؤكد على أن هناك إمكانية لترميم القصر وصيانته وليس إزالته.

وأوصت اللجنة، بإلزام هيئة قصور الثقافة بسرعة تشكيل لجنة لمعاينة قصر ثقافة كفر الدوار والتأكد من صلاحية تطوير المبنى أو إزالته من الناحية الهندسية وإفادة اللجنة بذلك خلال أسبوع، وقيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالبدء في إسناد المشروع عقب راي اللجنة الهندسية لمعرفة صلاحية المبنى من عدمه، وذلك قبل 1/7 القادم.

كما ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن إحلال وتجديد قصر ثقافة أبو كبير (منصور حسن) بمحافظة الشرقية.

واستعرض النائب عبدالله لاشين، طلب الإحاطة، مطالباً بضرورة تجديد ودعم القصر المهمل والذي تم إنشاءه منذ 40 عاما في مطلع التسعينيات على أكبر مساحة لقصر ثقافة على الإطلاق، حيث تتجاوز 1200 متر مقسمة على ثلاث طوابق ودوراً أرضى وجميعها بحالة إنشائية ممتازة، ويحوى القصر مكتبة عامة بها آلاف الكتب والمطبوعات ومكتبة طفل ومرسم فنون تشكيلية، ومسرح يسع 500 مشاهد على دورين بلاكون من الكراسى الخشب السليمة ونادى مسرح وشريحه مسرح للهواه، وبه عدد ثلاث قاعات اجتماعات وندوات، وأكثر من خمسة وعشرين غرفة فارغة منذ إنشاؤه كانت معده لفندق الإقامة للفرق المسرحية للمشاركة في فاعليات القصر.

وأكد أنه بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القصر، إلا أنه لا يعرض سوى نشاط مسرحي مرتين فقط سنوياً وأسبوع في رمضان، مشيرا إلي أن قصر ثقافة أبو كبير معرض للخراب ويعاني من إهمال شديد من قبل هيئة قصور الثقافة.

وتابع: "إننا في أمس للثقافة لمواجهة التحديات الكبرى والهجوم المتطرف على ثقافتنا المصرية الأصيلة"، كما طالب بضرورة اتخاذ قرار بتحديث وتطوير المنظومة الثقافية وأجهزة العرض الحديثة ودمج المكتبة للحاسب الآلى وتحديث ألعاب نادى الطفل وتطوير نادى السينما الذى توقف منذ خمسة عشر عاما، لأن نظام الأسطوانة وآلات العرض عفى عليها الزمن في ظل الآلات والأفلام الديجيتال والأجهزة الحديثة للعرض الموجودة حالياً".

كما طالب بضرورة الربط الإلكتروني لموقع الهيئة ونادي السينما مع ضرورة إنتاج أفلام تحاكي الواقع المصري، ومع التنمية والتطوير الذى يتم في كافة ربوع الجمهورية الوطن وتجديد المسرح وتركيب وحدة إطفاء وإضاءة وصوت حديثة ونظام كهربائي للستائر، وتطوير الهرس الخشبية إلى حديدية لتهالكها.

وأشار إلى أن القصر في مكان متميز راقي في أهم شوارع المدينة وليس به برامج جذب للمواطنين وليس هناك كافيتريا أو مطعم، ومن ثم يلزم من توافرهم، كذلك أكد علي ضرورة صيانة دورات المياه بالشكل اللائق، وإنشاء شبكة انترنت واي فاي للقصر ومنصة ثقافية وإخبارية.

ورد هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، موضحاً أن القصر في حاجة إلى بعض أعمال الصيانة المطلوبة حاليا، وأن الهيئة العامة لقصور الثقافة أدرجت مشروع إحلال وتجديد قصر ثقافة أبو كبير بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وتم مخاطبة وزارة التخطيط بذلك، وسوف تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالشروع فوراً في بدء التنفيذ عند ورود موافقة التخطيط للبدء في المشروع.

وأكد أن القصر المذكور سوف يتم استغلاله بالكامل وصيانته وإعادة تشغيله علي أعلى مستوي، وسيتم تزويده بجميع الأنشطة والخدمات الثقافية على غرار قصور الثقافة المنتشرة في ربوع الجمهورية.

فيما طالب بعض الأعضاء بضرورة موافاة اللجنة بالخطة الزمنية للانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بقصر ثقافة منصور حسن، مع ضرورة فهرسة ومراجعة الكتب الموجودة بمكتبة قصر ثقافة منصور حسن، وتنقيتها من أي محتوي يضر بالمنظومة المجتمعية في الدولة أو تحوي أفكار هدامة تحرض على الإرهاب، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في إعادة افتتاح قصر ثقافة منصور حسن لما يمثله من قيمة ثقافية هامة نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي لنشر الوعي الفكري والثقافي بمحافظة الشرقية.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، على أن الكتب الموجودة بالمكتبات وبخاصة الدينية ليست كلها تدعو للإرهاب، ولكن هناك بعض الكتب التي عفى عليها الزمن وتحتاج الى مراجعة، وشددت على ضرورة مراجعة الكتب الموجودة بالمكتبات التي تدعو للإرهاب وإيقاف العقل والضمير.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالإسراع في تجديد قصر ثقافة منصور حسن بمحافظة الشرقية بالمستوي اللائق حتى يعود لممارسة دوره كصرح ثقافي في منطقة هي في أشد الحاجة إلى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والإدمان، وقيام وزارة الثقافة بمراجعة كتب المكتبات العامة بالدولة للتأكد من خلوها من الأفكار المتطرفة والتي تحمل أضراراً بالمجتمع.