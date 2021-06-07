شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية متكاملة لرفع طاقة مصانع استخلاص زيوت الطعام 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة رفع طاقات العصر لمصانع استخلاص زيوت الطعام من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية مع مزارعى البذور الزيتية، ولاسيما فول الصويا ودوار الشمس، وذلك حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المُقدمة للبرلمان (مجلسي النواب والشيوخ).

1- إضافة خطوط تعبئة جديدة بالمصانع.

2- الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل للحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة.

3- إضافة وحدات نزع الشموع لتحسين جودة المنتج.

4- زيادة السعات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة، ويتم فى هذا الإطار إعادة تأهيل وحدة تكرير الزيت لشركة أبو الهول المصرية، وشراء ماكينة بيئة زيت لشركة طنطا للزيوت والصابون، وإضافة خط تکریر وتعبئة زيت لشركة النيل للزيوت والمنظفات، وإعادة تأهيل وحدة تكرير شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وزيادة السعة التخزينية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

وتأتى هذه الخطة فى إطار مساعي الحكومة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي لقطاع التموين، حيث توفير الأمن الغذائي من جانب فضلا عن تطوير دعم السلع الاساسية وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

يشار إلي الخطة تؤكد دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة قدرها 36.5 مليار جنيه لدعم سلع الخبر، 53 مليار جنيه دعم السلع الاخرى بإجمالي 89.5 مليار جنيه.