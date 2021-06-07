اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين في "فض اعتصام النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث فض اعتصام النهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.