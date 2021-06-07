السفينة الكبيرة والحفار الصغير.. قصة أمريكية عن الأمل مستوحاة من تعويم السفينة الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تحت عنوان "السفينة الكبيرة والحفار الصغير"، كتب الكاتب الأمريكي ريان بيترسون، قصة مصور للأطفال عن الأمل، مستوحاة من ملحمة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر جيفين".

وينشر موقع "جم روود"، شراء القصة عبر موقعه، معلقا عليها بأنها "قصة عن قوة التفاؤل لتحدي عقبات كبيرة مستحيلة تعترض طريقك".

وذكر الموقع الأمريكي أن "قصة السفينة الكبيرة والحفار الصغير مستوحاة من السفينة التي علقت في قناة السويس"، لافتا إلى أن "قصة الحفار الصغير باستجابته لنداء الواجب بحماسة ألهم الملايين".

وأوضح أن "القصة ستعلم الأطفال في كل مكان عن المثابرة أثناء تنفيذ عمل ما والقيام بالشيء الصحيح حتى عندما يبدو أن نصف العالم يضحك عليك".

وريان بيتيرسين، هو الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الشحن والتخليص الجمركي بسان فرانسيسكو الأمريكية، وتقدم الخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية لدول العالم المنكوبة.

ويعرض الموقع ثمن بيع الكتاب بسعر 25 دولار، وقال إن جميع عائدات هذا الكتاب ستذهب إلى شراء برامج لوجستية إنسانية لإغاثة مرضى كورونا في الهند.