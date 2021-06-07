مجزرة سريبرينيتسا

مأرب: تفحمت ليان وهي تحلم بقطعة حلوى كان حلم الطفلة ليان الحصول على قطعة حلوى، وهي تُلح على والدها لاصطحابها لمتجر الحلويات، ولكنها لم تعلم بأن جسدها النحيل سيكون... الجوف: منى العبدلي الجوف: منى العبدلي 26 شوال 1442 هـ 26 شوال 1442 هـ

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