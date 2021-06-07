قتيلان وجرحى باشتباكات في مخيم فلسطيني جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخرون، إثر اشتباكات عنيفة، أمس، شهدها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أن رقعة الاشتباكات التي شهدها المخيم توسعت، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة و قذائف الـ«آر بي جي»، والقنابل اليدوية. وأشارت إلى سقوط قتيلين وعدة إصابات أخرى، لافتة إلى أن حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية تعمل على محاصرة الاشتباكات. بدورها، ذكرت مصادر فلسطينيّة أنّ الاشتباكات اندلعت على خلفيّة مداهمة «حركة فتح» لمنزل فلسطيني مطلوب بقضايا تجارة المخدرات، لافتة إلى «وجود عدد من العائلات الفلسطينيّة المحاصَرة في منازلها، في محيط الاشتباكات الدائرة داخل المخيم».