تنظيم الدولة في غرب إفريقيا يؤكد مقتل “أبو بكر شيكاو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا عبر تسجيل صوتي، عن مقتل زعيم جماعة “بوكو حرام” في نيجيريا أبو بكر شيكاو.

وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ولاية غرب أفريقيا التابعة للتنظيم، في التسجيل الصوتي إن شيكاو توفي في حدود 18 أيار بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مقاتلو الولاية في أعقاب معركة.

وأكد شخصان على معرفة بالبرناوي لوكالة رويترز بأن الصوت الذي في التسجيل هو لزعيم ولاية غرب أفريقيا بالدولة الإسلامية.