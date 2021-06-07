شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 2.12 مليار ضد كورونا على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجرى أكبر حملة تطعيم في تاريخ البشرية ضد مرض كوفيد19-، حيث تم إعطاء أكثر من 12ر2 مليار جرعة في 176 دولة حول العالم، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أمس الأحد أن أحدث معدل بلغ نحو 9ر38 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 302 مليون جرعة حتى الآن. وقالت بلومبرج إنه تم إعطاء أكثر من 12ر2 مليار جرعة لقاح، بما يكفي لتطعيم 8ر13% من سكان العالم تطعيما كاملا.

غير أن توزيع اللقاحات كان غير متوازن، حيث أفادت بيانات بلومبرج أن الدول والمناطق ذات الدخل الأعلى تحصل على التطعيم بسرعة أعلى بأكثر من 30 مرة عن المعدل في الدول والمناطق الأقل دخلا.

وبينما يُعتقد أن أفضل اللقاحات، تبلغ نسبة فعاليتها 95%، يحتاج الأمر إلى حملة منسقة للقضاء على الجائحة.

ويقول أنتوني فاوتشي كبير علماء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن تطعيم 70 إلى 85% من الأمريكيين سيمكن بلاده من العودة للحياة الطبيعية.

وعلى المستوى العالمي، هناك مستوى مفزع من التطعيم. وتقول بلومبرج إنه بالمعدل الحالي وهو 9ر38 مليون جرعة في اليوم، سيستغرق الأمر عاما آخر لتحقيق مستوى عال من التحصين العالمي. ومع ذلك، يتزايد المعدل بشكل مستمر، ويتم ضخ المزيد من اللقاحات الجديدة في الأسواق من جانب شركات أدوية إضافية.