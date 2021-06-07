شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حول كفاءة استهلاك الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي ورشة عمل حول سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية؛ بهدف المضي قدماً في تحقيق أهداف السياسة بشكل فعّال، وتوفير التدريب اللازم حول سبل إدارة الطاقة في القطاع الحكومي. وجمعت ورشة العمل، التي استمرت على مدار يومين، أكثر من 80 مشاركاً من 20 جهة حكومية.

وقالت فاطمة الفورة الشامسي، المديرة التنفيذية لسياسة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي: «تُعد سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية عاملاً مهماً لهذا البرنامج وخطوة أولية نحو وضع تدابير كفاءة الطاقة في جميع المباني».