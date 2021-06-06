السفارة الأمريكية تدين المحرقة الحوثية في «مأرب» وسفير بريطانيا يصفها بالمروعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:



أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، المحرقة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين الليلة الماضية في محافظة مأرب اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي قولها في تغريده نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن في تويتر “نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستي لتدمير محطة الوقود في مأرب الأمر الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار”، مضيفةً أنهُ يجب أن ينتهي هذا العنف غير الإنساني.



من جهتهِ وصف السفير البريطاني لدى اليمن، ميشيل آرون في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر الجريمة بـ”المروعة”، وقال: “‏أنباء مروعة عن انفجارات في محطة بترول في مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين”.



وأضاف آرون: يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم في مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة.

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