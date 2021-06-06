إجلاء أكثر من ألف شخص بسبب قنبلة في التشيك

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "القنبلة الجوية عثر عليها أثناء أعمال البناء في شارع بالقرب من كنيسة المدينة".

وأضافت: "تم تنفيذ إخلاء عاجل لحوالي 1300 شخص من سكنة المنازل التي تقع في دائرة نصف قطرها 800 متر من مكان الاكتشاف".



من جهتها، قالت السكرتيرة الصحفية للشرطة دانا تشيرتكوفا: "في هذه الحالة، كان رجال الإطفاء يساعدون الشرطة في عملية الإخلاء".

وأشارت إلى أن خبراء الألغام الذين وصلوا إلى مكان الطوارئ، قاموا برفع القنبلة الجوية من الأرض ونقلوها إلى مكان آمن خارج المدينة لتدميرها.

