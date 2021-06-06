التربية تعلق بشأن الدخول الشامل لامتحانات الصفوف المنتهية

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنة الامتحانات في وزارة التربية عممت الشروط والآليات الخاصة بالدخول للامتحانات النهائية، إذ إن شرط الدخول لامتحانات الثالث المتوسط هو النجاح بثلاثة دروس بينما يشترط في الدخول لامتحانات الصف السادس الاعدادي النجاح بأربعة دروس".



وأضاف، أن "التربية وضعت تسهيلات كبيرة تسمح بدخول الامتحانات، إذ إن طالب مرحلة الثالث المتوسط الناجح بمادة الإسلامية في امتحانات نصف السنة سيتبقى له النجاح بدرسين وفي حال كان له درسان بدرجة 45 فما فوق فإنه سيعتبر ناجحاً بالاستفادة من الدرجات العشر الممنوحة له ويدخل الامتحانات".

وتابع "أما طلبة السادس الإعدادي فلديهم 7 مواد ومع نجاحهم بمادة الإسلامية فإنهم يحتاجون للنجاح بثلاث مواد أخرى بالاستفادة من الدرجات العشر الممنوحة لهم"، مشيراً إلى أنه "في حال تغيير القرار السابق بقرار جديد فإن الوزارة ستصدر توضيحاً بذلك".

وحددت وزارة التربية في وقت سابق، موعد امتحانات الصفوف المنتهية حيث ستكون امتحانات السادس الابتدائي 13 حزيران الحالي، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم 4 تموز المقبل، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم 27 تموز المقبل.