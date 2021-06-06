إسرائيل تطلب من سكان تجمعات قرب حدود لبنان البقاء في منازلهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدد من التجمعات القريبة من حدود لبناء البقاء في منازلهم بعد أن قال إنه رصد نشاطا مشبوها هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب تحديد نشاط غير معتاد في منطقة السياج الحدودي مع لبنان، تم إطلاق عدد من القنابل الخفيفة في المنطقة".



وأضاف: "دفعت قوات الجيش الإسرائيلي على الفور إلى الموقع وتقوم الآن بعمليات تفتيش، والتفاصيل قيد المراجعة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لأسباب أمنية وكجزء من الإجراءات، صدرت تعليمات للسكان في عدد من التجمعات القريبة من الحدود بالبقاء في منازلهم، وهناك أيضًا عدد من العوائق على محاور الطرق".

وكانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد شهدت توترا الشهر الماضي خلال عملية حارس الأسوار التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة.

وقصف مجهولون إسرائيل بصواريخ من الحدود اللبنانية كما عثر الجيش اللبناني على منصات أخرى معدة للإطلاق.