مقتل شرطي خلال أحداث العنف بولاية جنوب دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ولاية جنوب دارفور، الأحد، مقتل شرطي خلال الأحداث القبلية بين قبيلتي الفلاته والتعايشة بمنطقة (مندوا) بمحلية أم دافوق بالولاية.

وأكد بيان حكومة الولاية مقتل الرقيب عادل محمد آدم من الفرقة 16 مشاة.

وأشادت حكومة الولاية بـ"الدور المتعاظم للقوات الباسلة في التصدي للصراعات القبيلة التي انتشرت في جسد الوطن وباتت تحصد أرواح ومقدرات الأمة".



وأشارت أن "الصراعات القبيلة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية، كما تسببت في عادات سلبية أثرت على هتك النسيج الاجتماعي وهدم أواصر الترابط الوجداني بين أبناء الوطن".

وأكدت الولاية أن لجنتها الأمنية ستظل في أداء واجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن والقضاء على كافة مظاهر الانفلات وتطهير كل بؤر الصراعات القبلية وبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون.

وأعلنت الولاية عن هدوء الأوضاع الأمنية بـ(مندوا) بفضل التواجد الدائم لقوات (الجيش والشرطة والدعم السريع) منذ أسبوعين وانتشارها الواسع والفصل بين الطريفين مع تنفيذ خطة أمنية محكمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.



وشددت الولاية على ضرورة رفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لرصد أي تجمعات قبلية أو اجتماعات عشائرية تقود إلى تأجيج الصراع مع التأكيد على تكوين لجنة لتقصي الحقائق والتشديد على حيادية الأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاملها مع أطراف الصراع.