شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» الإرهابي يعلن وفاة زعيم «بوكو حرام» المتطرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري – رويترز

ذكر تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا في تسجيل صوتي، الأحد، أن زعيم جماعة «بوكو حرام» النيجيرية أبوبكر شيكاو توفي.

وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ولاية غرب إفريقيا التابعة للتنظيم المتطرف، في التسجيل الصوتي، إن شيكاو توفي في حدود 18 مايو /أيار الماضي، بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه متشددون في أعقاب معركة.

وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي بأن الصوت الذي في التسجيل هو لزعيم ولاية غرب إفريقيا التابعة لـ«داعش» الإرهابي.