شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى في إطلاق نار جماعي في فلوريدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 6 آخرين، في إطلاق نار جماعي، في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا في ثاني حادث من نوعه يقع في عطلة نهاية الأسبوع بالمقاطعة نفسها، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية، الأحد.

وقال مدير شرطة ميامي ديد، فريدي راميريز خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع في نحو الساعة الثانية صباحاً في مركز تجاري بعد حفل تخرج في كيندال. وأضاف، أن وابلاً من إطلاق النار، أطلق عندما توقفت سيارتان في مركز التسوق، وفتح شخص من إحداهما النار على الأشخاص الذين كانوا يغادرون الحفل. ولاذت السيارتان بالفرار عقب الهجوم.

وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة قتلوا، وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات. وبينت السلطات أن المرأة المقتولة كانت ضابطة إصلاحيات في فلوريدا.

وقالت الشرطة إن سيارة شاركت في الهجوم، اصطدمت بجدار في حرم الكلية بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين. وعثر على سلاح ناري داخل المركبة، لكن لم يتضح إذ كان استخدم في الهجوم. ولم تعتقل الشرطة حتى الآن أي مشتبه فيه بالهجوم.

وأصدرت رئيسة بلدية ميامي ديد، دانييلا ليفين، بياناً قالت فيه إنها «فزعت» من المأساة. وأضافت: «لن نسمح لمجموعة صغيرة من الفاعلين العنيفين بترويع مجتمعنا، وسيواجه مرتكبو العنف القانون».

ويأتي الهجوم الأخير، بعد أسبوع من إطلاق نار جماعي خارج قاعة مأدبة في ميامي ديد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، جرح 20 آخرين.