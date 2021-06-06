شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 16 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في سريلانكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولومبو - أ ف ب

قضى 16 شخصاً على الأقل، الأحد، جراء فيضانات وسيول وحلية نجمت عن أمطار موسمية في سريلانكا، أجبرت 270 ألف شخص على إخلاء منازلهم التي غمرتها المياه، وفق ما أعلن الأحد مركز إدارة الكوارث.

وأوضح المركز أن غالبية ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي انهمرت منذ الجمعة في عشر من الولايات الـ25 التي تضمها البلاد، قضوا تحت الأنقاض.

في ولاية كيجالي، قاد كلب عمال الإغاثة إلى موقع علق فيه أربعة أشخاص من عائلة واحدة تحت الأنقاض. لكن الأربعة قضوا لدى وصول المساعدة العسكرية، وفق مسؤولين. وتم نشر قوات الأمن في ولايات عدة للمساعدة في عمليات إجلاء القرويين المنكوبين.

وبحسب مركز إدارة الكوارث، تم إجلاء 270 ألف شخص من مساكنهم التي غمرتها المياه، وقد لجأوا إلى أصدقائهم أو أقربائهم أو إلى مراكز تابعة للسلطات العامة.

وتشهد سريلانكا مرّتين سنوياً أمطاراً موسمية مصحوبة بمتساقطات تحتاج إليها البلاد بشدة لري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهرمائية، لكنّها تؤدي إلى دمار كبير ووفيات.