شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: بايدن يدرس الخيارات للرد على الهجمات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أكد مسؤولون أمريكيون، الأحد، أن الرئيس جو بايدن يدرس جميع الخيارات، بما في ذلك الرد العسكري؛ لمواجهة التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو: إن إدارة بايدن تبحث «جميع الخيارات»؛ للدفاع عن البلاد في مواجهة منفذي جرائم الإنترنت. ولم توضح رايموندو بالتفصيل هذه الخيارات؛ لكنها قالت: إن الموضوع سيكون على جدول الأعمال عندما يجتمع بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر.

وقالت رايموندو: «لا نستبعد أي شيء في هذا النقاش، بينما ندرس التداعيات أو العواقب المحتملة أو الرد».

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم ل«سي.إن.إن»، «إن خصوم الولايات المتحدة لديهم القدرة على إغلاق شبكة الكهرباء بالكامل، مشيرة إلى آلاف الهجمات على جميع أجزاء قطاع الطاقة».

وقال مسؤولون: إن البيت الأبيض يعتزم استغلال قمة 16 يونيو/ حزيران الجاري، لإيصال رسالة واضحة إلى الزعيم الروسي. ويقول بعض خبراء الإنترنت: إن الخطوة التالية قد تكون شل خوادم الكمبيوتر المستخدمة في تنفيذ مثل هذه الاختراقات.

ويطالب المسؤولون الأمريكيون الشركات الخاصة، بأن تكون أكثر يقظة وشفافية بشأن الهجمات.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج الأحد، إن هجوم مايو/ أيار الماضي، على شبكة خطوط أنابيب شركة كولونيال، والذي أدى إلى نقص مؤقت في البنزين، أظهر التداعيات على المستوى الوطني التي يمكن أن يتسبب فيها اختراق شركة خاصة.

ودفع تهديد الهجمات الإلكترونية المتزايد إدارة بايدن إلى اتخاذ موقف أشد في مواجهة روسيا التي يُعتقد أنها تؤوي بعض الجناة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، استهدف متسللون إلكترونيون أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم، وفي مايو / أيار الماضي، تعرضت أكبر شبكة لخطوط الأنابيب لتوزيع الوقود في الولايات المتحدة للهجوم، ما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الغذاء والوقود.