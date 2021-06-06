شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب انتقادات.. الرئيس الكولومبي «يحدث» جهاز الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا: (أ ف ب)

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، الأحد، «تحديث» جهاز الشرطة الذي تعرض لانتقادات بسبب قمعه العنيف للتظاهرات الاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وأوقعت 61 قتيلاً.

وقال الرئيس إنه أمر بصياغة «مرسوم يحدث الهيكلية التنظيمية للشرطة الوطنية، من أجل ترسيخ السياسة في مجال حقوق الإنسان»، وذلك خلال حفل ترقية شرطيين في بوغوتا.

والأسبوع الماضي، أدت تظاهرات عنيفة إلى سقوط قتلى في مدينة كالي الكولومبية، التي شهدت مسيرات مناهضة للحكومة.

وكانت شوارع هذه المدينة مسرح مواجهات بين متظاهرين وشرطيين ومدنيين مسلحين. وجاء ذلك بعد حوالي شهر من احتجاجات 28 إبريل/نيسان الماضي، ضد مشروع ضريبي تم التخلي عنه، قدمه الرئيس اليميني لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.

وأسفرت موجة الاحتجاجات الاجتماعية عن مقتل 61 شخصاً على الأقل. وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن مشروعها، تواصل السخط الشعبي، وتحوّل إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني عنفاً مستمراً وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.