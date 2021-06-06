شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمستودع في القوز الصناعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

تمكنت فرق الدفاع المدني بدبي من السيطرة على حريق اندلع، في مستودع لمواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح (الأحد)، يفيد بوجود حريق في منطقة القوز الصناعية، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول الساعة 11:13 تبين أن الحريق في مستودع لمواد قابلة للاشتعال، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق.

وأفاد قائد الحادث الميداني العقيد أحمد كميدش، مدير مركز إطفاء شهداء الإمارات، بأن الحريق متطور، وعليه تم تحريك فرق من 6 مراكز تضم 94 إطفائياً من ضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني بدبي، لتباشر عمليات الدعم والإسناد الإضافية.

وأكد أن كوادر الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الساعة 1:47 ظهراً. وأوضح أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات وانحصرت الخسائر بالمادية.