شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تحتفل غداً بخريجي الدفعة الـ41 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل جامعة الإمارات غداً الثلاثاء، بتخريج الدفعة الـ41 من طلابها وطالباتها، من خلال منصة تواصل تفاعلية إلكترونية خاصة تسمح للطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية والمتابعين، بتبادل التهاني، والتقاط الصور التذكارية ومشاركتها مع زملائهم وأسرهم.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائبة المشاركة لشؤون الطلبة، أن الجامعة تواصل رفد المجتمع بمواكب الخريجين والخريجات في جميع المجالات، حيث تحتفي هذا العام بتخريج الدفعة الـ41 وسط ظروف استثنائية في مواجهة تحديات كوفيد ـ 19.

وأشارت إلى أن الجامعة استطاعت التعامل باحترافية عالية لضمان مواصلة العملية التعليمية من خلال إيجاد الحلول التقنية التي وفرتها قيادة الجامعة، حيث تحتفي الجامعة بتخريج 2725 خريجاً من كافة التخصصات، وبلغ عدد خريجي البكالوريوس 2362، والدكتوراه 43، والماجستير 286. (وام)