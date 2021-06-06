شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن زيادة صادرات مصر الرقمية..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاحات كبيرة فى زيادة صادرات مصر الرقمية، والتى وصلت إلى 4.1 مليار دولار فى 2020 بعدما كانت 1.5 مليار دولار فقط فى 2016.
ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن قطاع الاتصالات فى مصر:
- زيادة صادرات مصر الرقمية من 1.5 مليار دولار فى 2016 إلى 4.1 مليار دولار فى 2020.
- ارتفاع نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 4.4%.
- زيادة الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه.
- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16%.
- حقق قطاع الاتصالات ناتج محلي يقدر بـ125 مليار جنيه.
- زاد عدد العاملين بالقطاع من 233 ألفًا إلى 281 ألف.
- تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة.
- احتلت مصر للمرتبة رقم 84 فى مؤشر جاهزية الشبكة مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضي.