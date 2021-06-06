القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاحات كبيرة فى زيادة صادرات مصر الرقمية، والتى وصلت إلى 4.1 مليار دولار فى 2020 بعدما كانت 1.5 مليار دولار فقط فى 2016.

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن زيادة صادرات مصر الرقمية..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012