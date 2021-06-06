شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توافق علي اتفاقية قرض بـ50 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكدت اللجنة علي أهمية الاتفاقية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير تمويل لإقامة هذه المشروعات، مما يساعد علي تشجيع الشباب للمشاركة في تلك المشروعات، وخلق فرص العمل والحد من البطالة، كما أن إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم في النهوض بالاقتصاد.

وانعقد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارات التعاون الدولي، والصناعة والتجارة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.