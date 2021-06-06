شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة بندوة مستقبل وطن: 47 مليار جنيه تكلفة تلوث الهواء بالقاهرة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البيئة وكيفية الحفاظ عليها تتدخل فى كافة حياتنا، وأن البيئة لها دور كبير نحو تحقيق التنمية المستدامة التى شرعت الدولة فى تنفيذها.

ومن جانبها، قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه كان هناك تساؤل طوال الوقت، هل متطلبات البيئة تتعارض مع طريق التنمية؟، ولعل هذا التساؤل يجعلنا نطرح ملف البيئة للنقاش بصورة أعمق للوقوف على كافة التفاصيل، سواء اشتراطات المصانع الجديدة وعلاقتها بالبيئة، وما تم بشأن السحابة السوداء، وعلى الرغم من كم الإنجازات فى الملف إلا أن هناك بعض الملفات التى تتطلب تدخل من قبل الوزارة، سواء الصرف الصناعى، تلوث المياه، فى الوقت الذى نعلم جيدا أن ملف القمامة ليس مسئولية وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال الندوة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان " البيئة وأثرها على الاقتصاد" بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحزب.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا، وهذا يعنى أن زيادة التلوث يزيد من الأعباء المالية على الدولة لمواجهته، لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت فكرة مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات وخطة التنمية حال تطبيقها على أرض الواقع.

وتابعت فؤاد خلال كلمتها بالندوة اليوم:" التلوث البيئى الناتج عن الاستثمار يكلف الدولة مبالغ باهظة نتيجة التدهور البيئى وضرورة إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن هنا جاء مفهوم مراعاة الملف البيئى فى المشروعات الاستثمارية ".

وأكدت وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية كانت حريصة، ووجهت بضرورة وضع ملف البيئة ضمن الملفات التى تحظى بأولويات الدولة والتى تعمل عليها بكثافة، وبالفعل كان لهذه التوجيهات دور كبير فى الاهتمام بصورة كبيرة بملف البيئة، ووضعه ضمن أولويات الدولة بشأن خطة التنمية المستدامة.