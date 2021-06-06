شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 4 اقتراحات بشأن الحيز العمرانى و"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، على ندا- بحى المرج – محافظة القاهرة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدى دسوقى، الأول: بشأن زيادة مدة تقسيط رسوم الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الخاص بقرى مشروع البنك الدولى- محافظة أسيوط، والثاني: بشأن إدراج كلًا من قريتى نجوع بنى حسين، وقرية الحسانى بمركز ومحافظة أسيوط فى البرنامج الرئاسى "حياة كريمة" بمشروع الصرف الصحى.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنهاء الحيز العمرانى لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم- محافظة سوهاج.

وقررت تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن إنشاء فرع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى- محافظة الوادى الجديد.

كما أجلت اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن إنشاء إسكان اجتماعى للشباب بمركز ومدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.