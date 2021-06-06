استشهاد فرد شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسجلين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استشهد فرد من قوة مباحث مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار بين مسجلين خطر والشرطة، أثناء مداهمة أمنية لضبط متهمين بقتل مسجل خطر آخر في مشاجرة بقرية ميت رومي بمدينة دكرنس.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من المسجلين والمطلوبين أمنيًا.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وضباط المباحث والأمن العام والأمن المركزي إلى مكان البلاغ لمداهمة الوكر، وفور شعور المطلوبين أمنيًا باقتراب القوات أطلقوا أعيرة نارية ضد القوات، ما تسبب في استشهاد فرد شرطة إثر إصابته بطلق ناري.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المكان لسرعة ضبط المتهمين ومنع هروبهم.