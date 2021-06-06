في أول رحلة خارجية.. مشاكل فنية تجبر طائرة نائبة الرئيس الأمريكي على الهبوط



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اضطرت طائرة تقل نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى العودة والهبوط بقاعدة "أمندروز" العسكرية، بعدما واجهت مشاكل فنية، أثناء أول رحلة خارجية لهاريس لزيارة جواتيمالا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم هاريس وكبيرة مستشاريها سيمون ساندرز، إن المشكلة فنية فقط، ولا توجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت تقارير من على متن الطائرة "Air Force Two": "كانت هناك ضوضاء غير عادية جاءت من جهاز الهبوط عندما أقلعنا ولكن الهبوط في قاعدة أندروز المشتركة كان طبيعيًا تمامًا"