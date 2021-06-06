أخبار التعليم| جدل الإجابة في امتحانات الثانوية.. والوزير يرد على شكاوى أولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

- "التنسيق التنافسي".. وزير التعليم ملامح القبول بالجامعات العام المقبل

- رصد بعض المخالفات.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون ثان أيام الامتحانات العملية

- لطلاب الثانوية.. التعليم: الإجابة في "البابل شيت" والتابلت إلزامية

- امتحانات الثانوية 2021.. الإجابة على التابلت أفضل أم الـ"بابل شيت"؟ وزير التعليم يحسم الجدل

- جدول الثانوية 2021.. وزير التعليم يرد على أولياء الأمور بشأن غياب تكافؤ الفرص