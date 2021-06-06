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بسبب كورونا: إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت دولة إندونيسيا، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلات الحج لمواطنيها هذا العام بسبب انتشار وتفشي وباء فيروس المستجد.

 

وذكر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس، أن "جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".

 

وقررت المملكة العربية ربط الموافقة على مشاركة أي شخص في شعائر الحج لعام 2021 بأخذه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

 

وشهد العام الماضي موسما استثنائيا للحج، اقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين من خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

 

رويترز

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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