88 ضحايا لصوص الماشية فى نيجيريا

وقد ذكر المتحدث، السبت، أن عشرات المسلحين، الذين يستقلون دراجات نارية، هاجموا 7 قرى مجاورة فى منطقة «دانكو-واساغو» الخميس. وأوضح أن الشرطة انتشرت فى المنطقة، تحسبا لمزيد من الهجمات، فى حين فر سكان القرى المتضررة من منازلهم. فى أبريل، قُتل 9 عناصر من الشرطة فى هذه المنطقة خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين دخلوا قرية فى منطقة «سكابا»، لسرقة الماشية. ويسود اعتقاد لدى قوات الأمن أن المهاجمين الذين شنوا الهجمات من ولايتي «زامفارا» و«النيجر» المجاورتين، حيث يحتفظون بمعسكرات هناك.
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