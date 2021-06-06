88 ضحايا لصوص الماشية فى نيجيريا

ارتفع عدد ضحايا هجوم عشرات من لصوص الماشية على 7 قرى فى شمال غرب نيجيريا، الخميس، إلى 88 قتيلا، حسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الأحد. تروع عصابات سرقة الماشية وخطف السكان قرى فى شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تمارس أعمال عنف، ولا سيما الخطف والقتل والنهب وإحراق المنازل. وقال نافع أبو بكر، المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي: «فى البداية عثر على جثث 66 شخصا، ثم تم العثور على 22 جثة أخرى».وأضاف أن عددا كبيرا من السكان لا يزال فى عداد المفقودين، ومن المرجح ارتفاع عدد الضحايا، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة.

وقد ذكر المتحدث، السبت، أن عشرات المسلحين، الذين يستقلون دراجات نارية، هاجموا 7 قرى مجاورة فى منطقة «دانكو-واساغو» الخميس. وأوضح أن الشرطة انتشرت فى المنطقة، تحسبا لمزيد من الهجمات، فى حين فر سكان القرى المتضررة من منازلهم. فى أبريل، قُتل 9 عناصر من الشرطة فى هذه المنطقة خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين دخلوا قرية فى منطقة «سكابا»، لسرقة الماشية. ويسود اعتقاد لدى قوات الأمن أن المهاجمين الذين شنوا الهجمات من ولايتي «زامفارا» و«النيجر» المجاورتين، حيث يحتفظون بمعسكرات هناك.