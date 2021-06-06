حلف الأطلسي يبدأ مناورة بالتوبس

بدأ حلف شمال الأطلسي «ناتو» الأحد، مناورة كبرى في منطقة بحر البلطيق. ويشارك في مناورة «بالتوبس» التي تستمر حتى 18 يونيو الجاري، 40 وحدة بحرية و16 طائرة ونحو 4000 جندي، وفقا لبيانات المركز الإعلامي للبحرية في مدينة كييل الألمانية. وأضاف المركز أن كلا من السويد وفنلندا، تشاركان أيضا في المناورة، إلى جانب 16 دولة عضوا بحلف الأطلسي، لافتا إلى أنه تقرر أن تبدأ المناورة في المضيق الدنماركي، ثم تنتقل نحو الشرق، وأوضح أن المناورة ستشمل للمرة الأولى، تكتيكات دفاعية ضد الهجمات السيبرانية الإلكترونية. يشار إلى أن هذه المناورة تتم بشكل دوري، في منطقة بحر البلطيق منذ عام 1972.



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