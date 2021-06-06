مجلس الوزراء الأردني: سنتعامل بحزم مع التجمعات غير القانونية

وأشار إلى أن «مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات، وما تخللها من تحريض مباشر، يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب». وأوضح المجلس أنه «مع شديد الأسف، فإن ما شهدناه ليلة السبت من محاولات التحشيد، وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية، يشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان، تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة».
وشدد على أن «وزارة الداخلية ستتعامل بأقصى درجات الحزم، لإنفاذ القانون، ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة، وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور، وتعبث بأمن المجتمع».
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