انطلاق أكبر انتخابات بالمكسيك

فتحت لجان الاقتراع أبوابها في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في المكسيك، بعد حملة انتخابية عنيفة شهدت مقتل عشرات المرشحين.

ولم يحدث من قبل أن يتم طرح مثل هذا العدد من المناصب، للانتخاب في يوم انتخابي في المكسيك، فقد أدلى مواطنو هذا البلد الذي يقع في أمريكا اللاتينية بأصواتهم، لاختيار من يشغلون أكثر من 20 ألف منصب.

وجميع مقاعد مجلس النواب المكسيكي الـ 500 مطروحة لانتخاب من سيشغلونها، وكذلك 15 من بين 31 منصب حاكم للولايات في البلاد.

أما المناصب المتبقية فهي في معظمها على مستوى البلديات، بما في ذلك ما يقرب من ألفي منصب لرؤساء البلديات.