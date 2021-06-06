مقتل 30 من الأمن في هجوم طالبان

وأكد عدة مسؤولين محليين أن المسلحين قاموا خلال الليل، بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة مقر الشرطة في منطقة قيصر، أعقبته اشتباكات قوية في المنطقة.
وقال حاكم المنطقة عبد الباقي هاشمي، إن عشرة من أفراد قوات الأمن، بينهم قائد الشرطة بالمنطقة، قتلوا في الهجمات. وأعرب مسؤول محلي آخر عن مخاوفه، من أن تكون حصيلة الخسائر البشرية أعلى، مقدرا أن نحو 30 شخصا قد يكونون قد قتلوا في الهجوم.
وأضاف خاشمي أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم، في حين قام المسلحون باحتجاز ما لا يقل عن 20 من أفراد القوات الحكومية.
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