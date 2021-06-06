يوناني يقتل شخصين وينتحر

قُتل شخصان بالرصاص قرب فندق فى جزيرة «كورفو» اليونانية على يد رجل، سرعان ما أطلق النار على نفسه، وفق الشرطة.
وذكرت الشرطة، فى بيان، أن الرجل البالغ 67 عاما أردى بالرصاص امرأة تبلغ 60 عاما، ورجلا يبلغ 63 عاما، ببندقية صيد قبل أن يقتل نفسه.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن الرجل أطلق الرصاص على مالكة الشقة التي يسكن فيها وجاره بسبب تهديدها بطرده على الأرجح.
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