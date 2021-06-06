ارتفاع حصيلة قتلى القصف الحوثي لمأرب إلى 21 مدنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت، الأحد، حصيلة ضحايا القصف الحوثي الذي استهدف محطة وقود في مدينة مأرب شرقي اليمن إلى 21 قتيلا كلهم مدنيون.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ارتفعت حصيلة الجريمة الارهابية النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهدافها محطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي

وطائرة مسيرة مفخخة إلى 21 مدنيا، بينهم طفلان".

وأفاد الإرياني بأن عددا من الجرحى لا تزال حالتهم خطرة حتى الآن، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة "إيرانية الصنع".

وقُوبلت هذه الحادثة بإدانات واسعة.

كان مصدر محلي بمأرب صرح، أمس السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على حي "الروضة" شمالي المدينة ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.