الولايات المتحدة تحذر من تهديد تتعرض له الشركات

ابوظبي - سيف اليزيد - شددت مسؤولة أميركية رفيعة، اليوم الأحد، على خطورة تهديد دائم تتعرض له الشركات الخاصة عبر الإنترنت.

وأكدت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأميركية على مسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تتزايد.وقالت لشبكة «أي بي سي» التلفزيونية الأميركية، «أعتقد أن أول شيء يجب أن نعترف به هو واقع - وعلينا نحن والشركات أن نفترض - أن هذه الهجمات (المعلوماتية) موجودة هنا للأبد وربما تتكثف».

وتعرضت شركات أميركية أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق أدت إلى إبطاء أو حتى وقف إنتاجها.

جواباً على سؤال حول رد فعل أميركي أقوى أو حتى رد عسكري، قالت الوزيرة الأميركية الأحد إن «كل الخيارات ممكنة»، مؤكدة أن ذلك يشكل «أولوية» لإدارة الرئيس جو بايدن.

رغم أن مسؤولية الحماية في مواجهة مثل هذا الخطر تقع على عاتق الشركات، إلا أن حكومة الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ إجراءات ملزمة. وقالت الوزيرة «في الوقت الراهن، نحض الشركات» على القيام بذلك.

في الأسابيع الأخيرة، تعرضت شركة «كولونيال بايبلاين» المشغلة لخط أنابيب نفط أميركي ضخم وشركة اللحوم العالمية العملاقة «جي بي إس» لهجمات «برمجيات الفدية» التي يستغل منفذوها ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية والمطالبة لاحقاً بفدية من أجل إعادة تشغيلها.

أدى الهجوم على شركة «كولونيال بايبلاين»، التي أقرت بدفع 4,4 مليون دولار أميركي للقراصنة، رغم ذلك في مطلع مايو إلى مشاكل كبرى في إمدادات الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة ما جعل هذه الهجمات أمراً ملموساً بالنسبة للأميركيين بعدما كانت تمر بصمت في الشركات.