فوز حزب ميركل باقتراع مهم قبل الانتخابات العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - حقّق المحافظون فوزا مقنعا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، اليوم الأحد، متخطّين تهديدا كان يشكّله حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

تشكل هذه النتيجة أداء مطمئنا لرئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الطامح لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل التي ستقاعد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، برئاسة أرمين لاشيت، ما بين 35 و36 بالمئة من الأصوات، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، فيما نال "البديل من أجل ألمانيا" ما بين 22,5 و23,5 بالمئة.

ورحّب بول تسيمياك، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالنتائج التي نسب الفضل فيها إلى رئيس الحكومة المحلية راينر هاسلهوف.

بدوره، أشاد هاسلهوف بالنتائج قائلا إن "الناس صوتوا ضد حزب البديل من أجل ألمانيا (...) لقد خضنا المعركة بشكل موحّد، إنها أيضا رسالة إلى برلين".

تشكل النتائج نبأ سارا للاشيت الطامح لخلافة ميركل بعد الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي بحاجة ماسة إلى هذا الفوز لرص صفوف أعضاء الحزب وتعزيز موقع المحافظين الذين استعادوا صدارة استطلاعات نيات التصويت على مستوى ألمانيا بعدما كان قد تقدّم عليهم حزب الخضر.